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شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تكسو مرتفعات الولايات فى الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الشروق الجزائرية"، مجموعة من الصور، تم تداولها من قبل مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعى، للثلوج التى تساقطت على العديد من الولايات الجزائرية خلال الساعات الماضية.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، نبهت فى نشرية لها، عن تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التى يفوقها علوها 1000 متر عبر 19 ولاية.
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