شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4118 إصابة و48 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4118 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 376.738 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3.682.013 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6184 حالة، كما تم تسجيل 3879 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 327.693.