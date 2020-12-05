المغرب يسجل 4118 إصابة و48 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4118 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 376.738 حالة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3.682.013 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6184 حالة، كما تم تسجيل 3879 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 327.693.
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