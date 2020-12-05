شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام «الخطوط الحديدية».. 7 مخالفات تستوجب غرامة 200 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد مجلس الوزراء قرار رقم (227) والذي تضمن تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، غرامات مالية لا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب واحدة من ٧ مخالفات تتعلق بالخط الحديدي :

وجاءت هذه المخالفات، وفقا لـ”عكاظ”، كالتالي:

1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.

2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.

3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.

6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.