شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب.. إعصار قمعي ضخم شرق سكاكا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة تشكُّل إعصار قمعي ضخم في الروسان شرقي سكاكا بمنطقة الجوف.

وأظهر الفيديو لقطات نادرة للإعصار القمعي الذي تسبب في موجة غبار كثيف، في مشهد مهيب، كما تسبب في تدني الرؤية الأفقية في المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.