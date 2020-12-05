شكرا لقرائتكم خبر عن هل الصلاة واجبة على مصابي «متلازمة داون»؟.. الخثلان يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان ‏الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم مدى وجوب الصلاة بالنسبة للمصابين بمتلازمة داون.

وقال الشيخ الخثلان، خلال برنامج الجواب الكافي على قناة “المجد”: “إن المصابين بمتلازمة داون، لديهم إدراك ولكن إدراكهم غير تام، وحكمهم حكم الصبي المميز فيما يخص الأوامر الشرعية.

وتابع الشيخ الخثلان أن المصابين بالمتلازمة رُفع القلم عنهم لأن إدراكهم ضعيف والضبط لديهم ليست تاماً، مضيفا إذا صلوا وأتوا بالطاعات يثابون عليها، وإذا ارتكبوا المعاصي لا يحاسبون عليها.

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “يفضل حثهم على الصلاة إذا كانوا يحسنونها، ويدمجون مع المجتمع حتى لا يشعروا بالنقص والعزلة؛ لأن ذلك يؤلمهم كثيراً”.