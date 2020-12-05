شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمل هرب من السلخانة يتجول بمستشفى.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت محافظة الجيزة المصرية حقيقة الفيديو المتداول لتجول "جمل" بمستشفى أوسيم، التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لافتة أن "الجمل" كان يقوده أحد الأهالى في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى بحسب اليوم السابع.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لجمل يتجول بمستشفى أوسيم، حيث حاول العاملون بالمستشفى السيطرة على الجمل لخروجه خارج المستشفى.

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