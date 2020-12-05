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وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة إعتماد مقاربات فاعلة لحل الأزمة، ينهي الكارثة ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.
وقال وزير الخارجية الأردني:
لا يوجد إستراتيجية واضحة لحلالأزمة السورية، ويجب أن يسهم العرب في تطوير هذه الإستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سياسي للأزمة.
وحول القضية الفلسطينية، لفت الصفدي إلى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو خيار استراتيجي عربي، تعزيزا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأشار إلى أن ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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