لا تكن الضحية... فيديو يحذر من مخاطر السيول في السعودية

ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة المدينة المنورة، على "تويتر" مقطع فيديو بعنوان "لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول". ويرصد الفيديو لقطات تم التقاطها لمواطنين تعرضوا لمخاطر على حياتهم بسبب السيول التي شهدتها مناطق كانوا موجودين فيها خلال السنوات التسع الماضية. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن هطول الأمطار على العديد من المناطق يكون مصحوبا بنشاط وصواعق رعدية في بعض الأحيان ويؤدي إلى تكون السيول في الأدوية، مشيرة إلى اهمية اتباع إرشادات خبراء الطقس بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية ومخرات السيول.

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