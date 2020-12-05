أفيخاي أدرعي يعلق على صور لقاسم سليماني في لبنان

وقتل سليماني مطلع العام الجاري في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وبعد ذلك بأيام قليلة ردت طهران باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنودا أمريكيين.

وكتب الإسرائيلي أدرعي بحسابه على تويتر معلقا: "حين يصبح الانتماء الإيراني في لبنان أكثر من انتماء الإيرانيين أنفسهم لإيران.. فيبقى مصير لبنان على المحك ليتكرر السؤال - لبنان إلى أين؟ (صورة حزينة من لبنان انتشرت على مواقع التواصل)".

يشار إلى أن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية في ذروة توترها حاليا، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في سيارته بطهران الجمعة الماضية، واتهام الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، فيما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.