"أنصار الله" تقول إن قوات الحكومة في مراحلها الأخيرة بعد تعرضها لخسائر كبيرة

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العميد سريع، خلال لقائه في صنعاء 300 من منتسبي الجيش اليمني المنضمين إلى صفوف القوات الموالية لجماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة:

© REUTERS / Ali Owidha

"مهما أوغل المحتلون والعملاء في سفك الدماء، فمصيرهم الزوال كأسلافهم الذين أجبروا على الرحيل بفعل المقاومة الوطنية الرافضة للضيم والخنوع للمحتل".

وأشار إلى "أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا أصدرت قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى جادة الصواب في إطار الحرص على حقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن بتمزيق النسيج الاجتماعي".

ودعا المتحدث العسكري المقاتلين في صفوف الجيش اليمني إلى "استغلال الفرصة بالعودة والاستفادة من قرار العفو العام"، مؤكداً أنه "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

