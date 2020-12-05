القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العميد سريع، خلال لقائه في صنعاء 300 من منتسبي الجيش اليمني المنضمين إلى صفوف القوات الموالية لجماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة:
© REUTERS / Ali Owidha
وأشار إلى "أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا أصدرت قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى جادة الصواب في إطار الحرص على حقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن بتمزيق النسيج الاجتماعي".
ودعا المتحدث العسكري المقاتلين في صفوف الجيش اليمني إلى "استغلال الفرصة بالعودة والاستفادة من قرار العفو العام"، مؤكداً أنه "لن يستمر إلى ما لا نهاية".
ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تقول إن قوات الحكومة في مراحلها الأخيرة بعد تعرضها لخسائر كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.