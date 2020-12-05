عرب إسرائيليون يتنكرون في هيئة سياح إماراتيين وسط تل أبيب... فيديو

ونشر الشبان وهم من بلدة كفر قاسم العربية، مقطع الفيديو الطريف، والذي لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرهم وهم يرتدون الزي التقليدي للإماراتيين.

اللافت أن المارة الإسرائيليين أخذوا في التقاط الصور "السيلفي" مع السياح المفترضين، وتراصوا في طابور كل في انتظار دوره، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

وقال حمادة عودة من سكان كفر قاسم الذي بادر بالمزحة مع أصدقائه للقناة الإسرائيلية "أردنا اختبار ردود أفعال الناس الذين يشاهدون السائحين من دبي، كل ردود الفعل كانت جيدة".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، بدأت شركات سياحة إماراتية وإسرائيلية في تسيير رحلات جوية بين تل أبيب وأبوظبي.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم وقعت الدولتين على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.