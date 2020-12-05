شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. موجة باردة ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، غدا الأحد.
كما توقعت الأرصاد أن يمتد تأثير الحالة لاحقاً إلى منطقتي الرياض والشرقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. موجة باردة ورياح نشطة على 8 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.