حاكم دبي: معرض جيتكس أهم حدث تقني واقعي في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020.



وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: "ينطلق غداً معرض جيتكس في دورته الـ40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية، وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثا في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد".

وتابع "جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً، ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم، سنختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري، 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي، من السادس وحتى العاشر من ديسمبر /كانون الأول 2020، أسبوع جيتكس وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

ويرحب "جيتكس" في دبي هذا العام بأكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثا من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

ويستقطب "جيتكس" في دورة هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينها: "مايكروسوفت" و"ديل تكنولوجيز" و"دو" و"اتصالات" و"لينوفو" و"هوني ويل" و"أفايا" و"أي بي أم" و"ريد هات" ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى "هواوي" التي جددت التزامها مؤخرًا تجاه "جيتكس".

بينما يستضيف "معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات" "جيسيك"، مركز دبي للأمن الإلكتروني وقادة قطاع الأمن السيبراني، ومن بينهم "سباير" للحلول. فيما تستضيف "قمة مستقبل البلوك تشين" مبتكرين مثل "شهادة".

ويستعرض "جيتكس" التقدم التقني الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تقود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن بينها حكومة أبوظبي، و"دبي الذكية"، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى مشاركات من حكومتي عجمان والفجيرة.