قوات خاصة من مصر واليونان وقبرص في البحر المتوسط

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن التدريب أجري بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية.

وحضر التدريب الفريق محمد فريد، رئيس أركان وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري، ووزير دفاع اليونان وممثلى وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية.

وبدأت المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات"، تتضمن عرض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمنى لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وتم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة فى التدريب، تضمنت تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل، بواسطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية، أظهرت مدى ما تتمتع به القوات المصرية من دقة ومهارة عالية فى إصابة الأهداف، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات.

كما شملت الفاعليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ، والإغارة على هدف ساحلى أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة وإقتدار، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية، بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الإقتراب لوسائط الإبرا .

وأختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل إستعراض بحرى جوى بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة لتحية الحضور.

وفى ختام المرحلة التدريبية، نقل ويزر الدفاع المصري، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحضور، مرحبا بهم فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً على عمق العلاقات العسكرية التى تربط البلدان المشاركة.