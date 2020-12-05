ملك الأردن يعين مستشارا جديدا

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بيان التعيين، حي ثجاء فيه "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشاراً لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 5/12/2020". وأضاف البيان " كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة سعد هايل السرور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر من منصبه اعتباراً من تاريخ 5/12/2020".

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