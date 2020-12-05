ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، أجرى مباحثات ثنائية مع كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا، خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
ولفت الموقع إلى أنه "تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية خلال الاجتماع، كما تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كوريا الجنوبية وأمين عام "التعاون الخليجي" يجريان مباحثات ثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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