وزير خارجية كوريا الجنوبية وأمين عام "التعاون الخليجي" يجريان مباحثات ثنائية

ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، أجرى مباحثات ثنائية مع كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا، خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

ولفت الموقع إلى أنه "تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية خلال الاجتماع، كما تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية".