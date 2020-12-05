لجنة المتابعة حول ليبيا تصدر بيانا حول آخر مستجدات الحوار

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة الأممية في ليبيا، تناول اجتماع مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة أول أمس، أن المجموعة:
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
ودعا بيان المجموعة "أصحاب المصلحة في ليبيا لدعم مخرجات الحوار السياسي كخطوة أولى نحو إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وذات شرعية".
وشجعت المشاركين في الحوار السياسي على الاتفاق بشكل سريع وتحت رعاية البعثة الأممية على السبل التي يمكن بها إعادة هيكلة مجلس رئاسي وحكومة وفاق جديدين".
وأكدت المجموعة على أن التقدم على صعيد المسار السياسي سيعزز من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الأخيرة حول الحاكمية الاقتصادية والتوزيع العادل لعوائد النفط.
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