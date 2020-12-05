شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره العمانى الوضع الأمنى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين ، مع نظيره العُمانيّ بدر البوسعيدي، وجرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات الثنائيّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين. وأعرب الوزير العراقى – بحسب بيان لخارجية بغداد - عن تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة.

وأطلع الوزير العراقى نظيره العُمانيّ على مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ، مُوضِحاً: إنّ الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، كما تطرّق إلى ملفات ومنها "داعش، وجُيُوب الإرهاب، ومخيّم الهول " لافتاً إلى أنّ الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم.

وفي الشأن السياسيّ بيَّن الوزير العراقى ، أن هناك جهد حُكُوميّ للتهيئة لانتخابات مُبكّرة في الشهر السادس من العام المقبل. كما تطرّق إلى جائحة كورونا، وتحدّياتها الصحّية والاقتصاديّة، وتحسُّن الوضع العالميّ مع اكتشاف اللقاح؛ مما أدّى إلى تعافي أسعار النفط.

وتباحث الجانبان عن تحدّيات الأمن الإقليميّ وانعكاساته على الوضع في العراق، ودعا الوزير العراقى إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة. من جهته أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجيّة العُمانى أنّ استقرار الوضع الأمنيّ في المنطقة مبنيّ على وُجُود علاقا ت طبيعيّة.