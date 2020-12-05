البلد الامين

السعودية العظمى بكل فخر لا تزال كاعادتها تبهر العالم مجددآ بإنجازتها المتتالية

المملكة العربية السعودية الأكثر أمانآ من بين مجموعة العشرين

متفوقة على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن

امريكا روسيا بريطانيا فرنسا والصين

وليس هذا بغريب على مملكة الأمن والأمان أن تكون الأولى عالميآ

وتتصدر العالم في عدد من المؤشرات الأمنية العالمية

ففي السعودية بلاد الحرمين تستطيع السير ليلآ بمفردك بأمان دون خوف وذلك يعود للجهود المبذولة لتعزيز الأمن في جميع قطاعاته

فالأمن والأمان ليس شعار بل هو واقع يعيشه المواطن السعودي والمقيم والزائر أيضآ

وفي قمة العشرين كلمة للملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أكد فيها أن الأنسان والأهتمام به مقدم على كل شيء

فالقيادة الحكيمة وضعت المواطنين والمقيمين بأعلى إهتمام وأمان وحرص فقد كانت سلامة المواطن والمقيم من أعلى أولوياتها

وهذا يعد إنجاز جديد للملكة العربية السعودية وحقيقة ثابتة بأنها ستكون في المستقبل القريب الرقم واحد عالميآ في جميع المجالات بإذن الله

وكما قال الدكتور غازي القصيبي

(نحن لسنا حضارة هامشية أو فرعية نحن أمة ظلت

لمدة أكثر من 800 سنة تقود العالم في كل شيء في الفكر في العلم وفي التقنية )

ولا غرابة فخلف هذا الإنجاز قيادة حكيمة برجال لا ترونهم وأبطال لا تعرفونهم ولكنكم تعيشون نتائج جهودهم فالليالي في المملكة العربية السعودية كالنهار تمامآ مشرقة مضيئة بالأمن المنتشر فيها فلا خوف أو فزع أو حذر من التنقل وحدكم في أي وقت تشاؤون

كما أن وعي المواطن والمقيم ساهم في ذلك أيضآ

وشعور الأمان نعمة عظيمة لا يدرك عظمتها إلا فاقدوها

وهنا سأختم ببيت شعر للقصيبي يختصر كثيرآ مما يدور بداخل كل سعودي فخور بإنجازات وطنه الغالي .

أجل نحن الحجاز ونحن نجد

هنا مجد لنا وهناك مجد