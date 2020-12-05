النقد … وجلد الذات

حقوق المرأة ووضعها في المجتمع السعودي .. موضوع مستهلك تناولته الأقلام كثيرا ، كل من منظوره ..

مناقشة الموضوع من زوايا مختلفة كانت ضرورية أو مجدية في فترة سابقة ، أما الآن فأعتقد أن الخوض فيه مضيعة للوقت ، لأنه لا حاجة لذلك .

ومع ذلك أتناول هذا الموضوع هنا ردا على الأخت الكريمة ( سلمى القحطاني ) وحيثيات مقاليها ( المرأة والعبودية ) و ( المرأة أكرمكم الله ) وحوارنا التويتري بعد أن فسرت عدم رغبتي في مناقشته مراوغة وهروبا !

لو نظرنا لوضع المرأة حاليا في المجتمع السعودي وقارناه بفترة سابقة لوجدنا البون الشاسع بين وضعها الاجتماعي ..

ولا أحد يفوته ذلك ..

لاسيما بعد انبلاج رؤية ٢٠٣٠ ..

تغيير جذري ، يستوجب تغير مسار النظر والمناقشة إلى منجزات المرأة وما وصلت إليه وفق هذه الرؤية .

لا يختلف اثنان حول حقيقة الاختلاف بين ( ماكان ، وكيف صار ) عليه حال المرأة قبل الرؤية وبعدها ..

تغيير شامل ، وتحول جذري .. لتظهر في صورة جديدة مختلفة أثارت التساؤلات بين مؤيد ومستنكر ، حيث أن التغيير لم يلمس ( العموم ) .

المرأة السعودية الجديدة مُنحت الكثير من الحقوق وفُتحت لها الأبواب ، ولكن ظلت – وستظل – هناك فئة محافظة على كيانها وعاداتها وشخصيتها ..فكل أدرى باحتياجاته وقناعاته .

ولكن الحقيقة التي لا تقبل الشك : إن المرأة أصبح لها حضور .. حضور قوي على كافة الأصعدة حتى ذلك الذي يُعزز تمثيلها الوطني الدولي .

كيف وصلت ؟ هل نجحت ؟ هل كان لهذه المتغيرات الاجتماعية جوانب سلبية ؟ كيف نواجهها ؟

أسئلة عدة تُقيم التحول الاجتماعي للحضور النسائي ..

هذا ما ينبغي طرحه ، ومناقشته ، لنعزز ظهور المرأة السعودية و الذي نريده ونطمح إليه ، والذي ليس فيه إخلال بالشرع والعادات والقيم وكيان المرأة السعودية وشخصيتها المميزة .

نناقش هذا ونحن ننظر إلى الأمام لنخطو قُدما ، ونحقق أكثر ..

هذا هو المجدي والمفيد ..

أما أن ننظر للخلف – ومن ذكريات لمواقف فردية – ننتقد ونقول كانت المرأة تعاني من مجتمع ذكوري ، ومن عبودية ، ومن نظرة دونية لها فهي نظرة غير مجدية .. لا تُقدم أو تؤخر .. لا سيما وأنه نقاش لا يرتبط بواقع !

الماضي مهم ..

ولكن !

الحاضر والمستقبل هو الأهم .

كنا ومازلنا وسنظل نحترم كيان مجتمعنا الذي تشارك في بنائه الذكور والإناث .. انطلاقا وإيمانًا من احترام كلا الطرفين للآخر ..

إن كانت هناك نظرة دونية ..

أو عبارة مخلة للاحترام المتبادل تفوه بها شخص أو أشخاص تجاه المرأة فذلك لا يعني اختلال المجتمع ، ولا يعني قبول انتقاصه .

رمي المجتمع بسهام النقد والانتقاص ونعت أحد طرفي المجتمع بنعوت مؤسفة ، لا ترفع من شأن أو تحط من شأن ..

لِم نقلل من شأن مجتمعنا السعودي ؟ وننطلق من بعض المواقف لنعلن الحرب عليه مستعذبين أسلوب ( جلد الذات ) ؟!

انتشرت في قنوات التواصل رسائل وصور يتبادلها البعض حول المجتمع ..تسخر من المرأة ، أو من الرجل ، وحتى الطفل السعودي لم يسلم منها !!

يُقارن الإنسان السعودي بالغير ..

ودائما صالح المقارنة في الكفة الثانية !

مقارنة مؤسفة ..

ونقد عقيم مغلوط لا يُفهم هدفه ..

النقد الاجتماعي مطلب ..

ولكن لابد وأن يعتمد على واقعية وعلى أهداف ..

النقد لمجرد النقد .. لا يُحقق فائدة ولا يجني قيمة .. وقد يثير الكثير من الزوابع الاجتماعية التي لا طائل منها ..

أما النقد الهادف ، المبني على بنية تحتية ذات قواعد وأصول وحقائق وأهداف إيجابية وطموحات بناءة فبالتأكيد سينجح ..

ولو ببطء ..

وبالتالي سيرتقي المجتمع وتتمخض عنه منجزات عدة يتشارك فيها الرجل والمرأة معا ..

فهكذا تؤكل الكتف ..

مع تحياتي للأخت الكريمة الإعلامية/ سلمى القحطاني .