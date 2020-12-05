حاكم دبي: الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا من كورونا

ويتزامن هذا مع إعلان حاكم دبي عن إطلاق معرض "جيتكس" غدا الأحد، والذي سيستمر في مركز دبي التجاري العالمي حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وغرد محمد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيكون جيتكس أهم حدث تقني في عام 2020... والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا ..ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم".

وذكّر حاكم دبي متابعيه على تويتر الذين يزيد عددهم عن 10.4 مليون متابع أن عام 2021 هو العام الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهد بأن يوبيلها الفضي سيكون أفضل من كل السنوات الأخرى.

وسيشهد أسبوع "جيتكس" للتقنية مشاركة 1200 شركة من 60 دولة، وأضاف الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر" أن المعرض سيستضيف "200 من أهم شركات الاستثمار التكنولوجي و350 خبيرا يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ... ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد".