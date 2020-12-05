وأشار راشد إلى أن
"الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح يوم الأحد الموافق 6 / 12 /2020 ولمدة 5 سنوات".
وأكد أنه "تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال".
وأضاف أن "الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... غلق شارع الهرم لمدة 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.