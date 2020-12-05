شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بردية عشيرة سدير شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تساقط البرد الكثيف في عشيرة سدير شمال الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها .