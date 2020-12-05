الصحة العراقية ترجع وفاة رياضيين بارزين جراء كورونا إلى العامل النفسي

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عن هذا الموضوع علق مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي في تصريح متلفز أن "دراسة الكوادر الطبية في وزارة الصحة أكدت أن الرياضيين والشباب الذي يتوفون بسبب فيروس كورونا نتيجة للعامل النفسي".

وأشار الحلفي إلى أن "الحالة النفسية كلما كانت متدهورة ستؤثر على جهاز مناعة المريض وكذلك يؤدي الى تقليل الجهاز المناعي مما يتسبب باستفحال الفيروس". بحسب "السومرية نيوز".

يشار إلى أن الأوساط الرياضية في العراق فجعت بوفاة رياضيين بارزيين بعد الإصابة بفيروس كورونا.