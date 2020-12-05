حل أزمة آلاف الطلبة العراقيين في روسيا

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وأضاف الصحاف، أن عددا من هؤلاء الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الروسية، عادوا إلى العراق جراء إجراءات الحظر والغلق التي فرضتها روسيا نتيجة جائحة كورونا.
وأكمل، أن هؤلاء الطلبة يأملون بالعودة إلى روسيا لإكمال الدراسات، ووعد الجانب الروسي وزير الخارجية العراقية، بتيسير هذا الجانب وتقديم ما يمكن تقديمه.
وأجلى العراق خلال شهري مارس/آذار، وإبريل/نيسان من العام الجاري، الآلاف من مواطنيه العالقين في عدد من دول العالم ومنها روسيا عبر رحلات استثنائية كانت تنطلق من موسكو نحو بغداد، إثر تفشي جائحة كورونا، وإجراءات الحظر الوقائي.
ونظمت الرحلات الاستثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة النقل وسفارات العراق في دول العالم.
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