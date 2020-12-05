وأضاف الدوسري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن:
"التفاصيل بحسب التسريبات سيبدأ بفتح الأجواء السعودية للطيران القطري، مقابل إسقاط بعض القضايا الدولية التي ترفعها قطر ضد المملكة ضمن المقاطعة".
© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
وتابع قائلا "سيتبع ذلك الكثير من النقاط المشتركة بين قطر والدول المقاطعة لها".
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن عن تحقيق انجاز تاريخي عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.
جاء ذلك بعيد إعلان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
وأضاف أن هذه المباحثات:
"أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: اتفاق حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية أصبح أمرا واقعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.