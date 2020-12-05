هزة أرضية قبالة سواحل تركيا يشعر بها سكان 5 دول عربية

وقالت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، حسبما نقلت صحيفة "الرأي" الأردنية. وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان كل من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وقبرص. وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن منطقة البحر المتوسط شهدت حدوث زلزال منذ قليل. وأوضح "القاضي" لموقع "صدى البلد" أن قوة الزلزال بقوة 5.4 بمقياس ريختر وبعمق 80 كيلومترا، حيث شعر به سكان القاهرة والمحافظات الساحلية، ولم يتم رصد أي ضحايا أو خسائر في المنازل.

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