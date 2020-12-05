شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بث مباشر لمؤتمر "حوار المنامة 2020" المنعقد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل اعلام بحرينية بث مباشر لمؤتمر حوار المنامة والذى يستأنف أعمالة اليوم، السبت، وفى يومه الثانى، و تناقش القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر «حوار المنامة 2020» المنعقدة حاليا بمملكة البحرين والتي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «دبل أي دبل إس»، لمدة 3 أيام، بالتعاون مع الخارجية البحرينية، موضوع «الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19».

وكانت القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر قد انطلقت بمشاركة نحو 20 دولة عبر وفود اقتصر حضورها إلى موقع القمة على كبار الشخصيات، فيما شاركت بقية الوفود عبر المنصّة الافتراضية، ويحظى بمشاركة أكثر من 3000 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.

وبدأت اجتماعات اليوم الثانى بكلمة السعودية، وخلال كلمته السبت، أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أنه سيكون لرؤيتها لعام 2030 تأثير مضاعف في ظل تحولات ثقافية واقتصادية محلية تفيد المنطقة أيضا، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله "سيكون لرؤية المملكة لعام 2030 تأثير مضاعف مع التحول الثقافي والاقتصادي للبلاد، والذي يفيد المنطقة أيضًا".

بدوره شدد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، على أن الشرق الأوسط بحاجة إلى "رادع أمني مرن". وقال الزياني، في كلمته "على المجتمع الدولي أن يفهم تحديات الأمن القومي التي يواجهها الشرق الأوسط".

وأضاف: "العالم ينظر للشرق الأوسط على أنه منطقة غير مستقرة"، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه النظرة. ولفت إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي يدفع المنطقة نحو الاستقرار والسلام"، في إشارة إلى معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وقال الوزير البحرينى "دول الخليج قادرة أن تكون شريكا أساسيا على طاولة المفاوضات للملف النووي الإيراني، وتستطيع التصرف بمسؤولية كبيرة اتجاه ذاك.. والأدوات التي يجب أن يتم التفاوض حولها ان تكون شاملة وبمشاركة جميع الأطراف".

وتابع "نأمل أن الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل الفرص نحو الحوار الشامل لتحقيق السلام في المنطقة.. والسلام في المنطقة ليس سهل ولكن العمل المشترك والرغبة ستحقق ذلك".

وأشار الوزير إلى حاجة المنطقة إلى "رادع أمني مرن، يكمله الردع الإلكتروني والاقتصادي والدبلوماسية النشطة".وأكد أنه "لا يمكن التعامل مع أمن منطقة الشرق الأوسط خارج سياق الأمن العالمي".

وكان حضر الزياني، افتتاح المؤتمر والذي انطلقت أعماله مساء الجمعة، بكلمة ألقاها الدكتور جون جابمان المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط (IISS) رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر من وزراء وكبار المسؤولين، مشيدا باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر على مدى ستة عشر دورة.