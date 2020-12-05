شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة صنع فى عُمان" تواصل فعالياتها للترويج للمنتج العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات حملة "صنع فى عُمان" التى تنظمها وزارة التجارة والصناعة العمانية، وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك إضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة وبالتنسيق مع القطاع الخاص. وتأتى الحملة بهدف دعم الصناعة العمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العمانية وتشجيع المستهلك المحلى والمقيم على أرض السلطنة لشراء المنتج العمانى وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تركز الحملة الترويج للمنتج العُمانى على إيجاد منافذ بيع خاصة فى المراكز التجارية المنتشرة فى جميع محافظات السلطنة.

وأشارت نسيمة بنت يحيى البلوشية رئيسة فريق الحملة الوطنية لدعم المنتج العمانى "صنع فى عُمان" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتج العمانى أصبح لديه سمعة طيبة فى الخارج من حيث الجودة والكفاءة وهناك منتجات منافسه تصدر إلى أكثر من 130 دولة حول العالم فى قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة.

وقالت نسيمة البلوشية أن شراء المنتج العمانى يعد دعما للاقتصاد الوطنى مما يسهم فى زيادة العائد الاقتصادى للسلطنة وزيادة الناتج المحلى، كما تعد ثقافة شراء المنتجات الوطنية من مختلف شرائح المجتمع مسؤولية وطنية تجاه كل فرد حيث تعزز من القدرة الشرائية وترفع من زيادة الإنتاج لدى الشركات وتتيح فرصة وظيفية جديدة لدى القطاع الخاص.