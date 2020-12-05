شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان تركى بالقذائف على منازل سكنية بريف الرقة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانها بالقذائف على المنازل السكنية والممتلكات في القرى الواقعة إلى الغرب من تل أبيض بريف الرقة في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، بأن القوات التركية ومرتزقتها استهدفت بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غرب تل أبيض؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.
وأطلقت قوات الاحتلال التركي أمس عددا من قذائف المدفعية على المنازل السكنية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.
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