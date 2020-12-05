شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إصابات كورونا اليومية دون الـ200 لأول مرة منذ 8 أشهر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 190 إصابة بفيروس كورونا، وشفاء 324 حالة جديدة، وبهذا تكون السعودية دون الـ 200 إصابة لأول مرة منذ 8 أشهر، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودى برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرر فى وقت لا حق صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوى المتوفين بسبب فيروس كورونا بالمملكة من العاملين بالقطاع الصحى سواء العام أو الخاص، ويشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، ويعمل بأثر رجعى منذ تسجيل أول إصابة بـ كورونا فى السعودية بتاريخ 2 مارس 2020.