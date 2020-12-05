الامارات.. سقوط أمطار متفرقة في الإمارات اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تتأثر الامارات بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا متجه من الغرب إلى الشرق، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية خلال الفترة من ليل يوم غد الأحد وحتى الخميس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس القادمين.



ودعا المركز الوطني للأرصاد بالامارات إلى الانتباه أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

ويستمر تأثر الدولة بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.