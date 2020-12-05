وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة طرقات بيروت مغمورة بالثلوج والتي تحولت فيما بعد لمياه أغرقت العاصمة. وشهدت طرقات منطقة طريق الجديدة، وعدد من المناطق المجاورة تساقط ثلوج وحبّات البرد بغزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. في ظاهرة غير مألوفة ثلوج تتساقط في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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