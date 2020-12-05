الدورة الأربعين لمعرض "جيتكس" تنطلق في الإمارات غدا

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد، اليوم السبت، عبر "تويتر"، "ينطلق غدا معرض جيتكس في دورته الـ 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية".

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وبحسب محمد بن راشد تشارك 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا؛ كما يتحدث في المؤتمر 350 متخصص في الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا المال، ومستقبل التعليم والصحة، ومستقبل العمل عن بعد.

وأكد حاكم دبي أن "جيتكس" سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، وأن الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي من وباء كورونا المستجد عالميا، على حد قوله.

ووعد بن راشد "ببدء العام القادم بحدث عالمي، وسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري؛ لكي يكون مختلفاً عن جميع الأعوام السابقة".

ويشارك في دورة المعرض، التي تستمر حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، معرض للمرة الأولى وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية.

ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي، باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ"جيتكس"، بالتعاون مع بنك هبوعليم؛ ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.