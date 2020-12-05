شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيره العمانى تعزيز العلاقات الأخوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، اليوم السبت، مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان ، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة بحسب صحيفة البلاد البحرينية.

تم خلال الاجتماع التأكيد على العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما ترتكز عليه من صلات وروابط عميقة ووشائج قوية من المودة والتفاهم، والرغبة المشتركة لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع في كافة المجالات، كما جرى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.