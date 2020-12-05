شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة تضرب الإمارات اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر دولة الإمارات بامتداد منخفض جوى سطحى يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا متجه من الغرب إلى الشرق، مما يؤدى إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية خلال الفترة من ليل يوم غد الأحد وحتى الخميس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس القادمين، بحسب صحيفة " البيان".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى الانتباه أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع السحب الركامية، ويستمر تأثر الدولة بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.