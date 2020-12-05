شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: العبء ليس هينًا على جو بايدن ومستقبل الإخوان سيكون مظلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، ورئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، إنه "إذا تمكن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن من النجاح بالفوز قضائيا وأكمل مسيرته للنجاح فذلك سيكون انتصارا للشيخوخة"، مؤكدًا أن "كل المؤشرات تقول إن اختياره مجازفة".



خلفان

وأضاف نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "حكم أمريكا كلينتون وكان شابا واشتعل رأسه شيبًا بعد أربع سنوات لحكم أمريكا.. عندما أقارن بين العمرين بين بيل كلينتون في بداية رئاسته وبين بايدن.. أقول العبء ليس هينًا على بايدن"، وأكد خلفان، أن "مستقبل جماعة الأخوان سيكون مظلما، وأنهم بدءوا البحث عن ملاذات حاضنة للإرهابيين".

خلفان

وسبق أن علق ضاحي خلفان، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" برمز "الفيل" الذي يمثله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري، ورمز "الحمار" ويمثله من الحزب الديمقراطي، جو بايدن الذي فاز بالانتخابات؛ وغرد ضاحي خلفان: "الفرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كالفرق بين الصورتين في الشعارين.. فالأول شعاره الفيل... والثاني شعاره الحمار.. بمعنى أن الفيل شرس إذا غضب مخيف قوي... في حين أن الحمار يتمتع بالذكاء وقوة التحمل".