شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جدول أعمال مؤتمر "حوار المنامة 2020" المنعقد فى البحرين بثانى أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر «حوار المنامة 2020» أعمالها اليوم، السبت، بمملكة البحرين والتى ينظمها المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية «دبل أى دبل اس»، بالتعاون مع الخارجية البحرينية.

وتتناول أولى جلساتها اليوم السبت، موضوع «الحوكمة العالمية فى أعقاب جائحة كوفيد-19»، ويتحدث فيها كل من وزير الشؤون الخارجية فى المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانج كيونغ واها، ووزير الدولة فى وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع «أمن الشرق الأوسط فى السياق العالمي»، يتحدث فيها كل من وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزيانى، ووزير الخارجية العُمانى سعيد بدر بن حمود البوسعيدى، ووزير الدفاع فى الهند هاجرت سنج ساجان.

فيما يقدّم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتير ماروير خطابًا يتحدث فيه عن الأجندة العالمية للعمل الإنسانى، والتفاعل بين النزعات والحوكمة، وقانون النزاعات المسلحة والفقر، وجائحة كوفيد-19. فيما يختتم اليوم السبت جلساته عبر جلسة تعقد عصر اليوم تحت عنوان «تسوية الصراعات فى الشرق الأوسط»، يتحدث فيها وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، ونائب رئيس الوزراء فى جمهورية العراق فؤاد حسين، والمستشار لشؤون الأمن الداخلى فى أفغانستان حمدالله محب.

وكانت القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر «حوار المنامة 2020» قد انطلقت بمشاركة نحو 20 دولة عبر وفود اقتصر حضورها إلى موقع القمة على كبار الشخصيات، فيما شاركت بقية الوفود عبر المنصّة الافتراضية.