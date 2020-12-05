شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة الإمارات خلال 24 ساعة، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

واستأنفت الإمارات صلاة الجمعة في مساجد الدولة بسعة 30 % من طاقتها مع السماح للصلاة خارج المسجد، بعد توقف استمر أكثر من ثمانية أشهر نتيجة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد ـ 19.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من 4 ديسمبر، مع الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع نقل العدوى بين المصلين. وأكدت الهيئة على أهمية افتتاح المساجد قبل الخطبة بنصف ساعة وإغلاقها بعد أداء الصلاة بنصف ساعة، وألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق، على أن يتم الوضوء في البيت، والسماح بالصلاة في باحات المساجد الخارجية، مع ضرورة ارتداء المصلين للكمامة عند الحضور لصلاة الجمعة ولكل صلاة.

ودعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كبار السن من المواطنين والمقيمين والأطفال والمرضى التزام الصلاة في المنازل خشية العدوى بالمرض. كما أكدت الهيئة على المصلين ضرورة إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد، ومحاولة تجنب لمس الأسطح المكشوفة ومقابض الأبواب أو السلام بالأيدي، والالتزام بالملصقات الإرشادية والتباعد الاجتماعي لمسافة مترين، وأداء السنن في المنزل والاقتصار على أداء الفريضة في المسجد، وكذلك القراءة من المصحف الشخصي أو الأجهزة الذكية، وتجنب الزحام في المساجد خاصة عند المداخل والمخارج.

وكانت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات قد قررت إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 4 ديسمبر بطاقة استيعابية تقدر بـ30%، والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج.