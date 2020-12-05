شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 584 حالة.
وأضافت أن هناك 69 مريضا من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في غرف العناية المكثفة منهم "20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم إغلاقا شاملا في الضفة الغربية وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 109723 إصابة تعافى منها 84190 وتوفي 906.
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