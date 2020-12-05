شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأمم المتحدة لدعم لاجئى فلسطين: الوكالة على حافة الانهيار بسبب نقص التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) مؤتمراً صحفيا في مدينة غزة في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وأوضح في المؤتمر أن الأونروا على حافة الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى أنه سيدعو المجتمع الدولي إلى مؤتمر دولي لتمويل الوكالة.

وحذر فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين" الأونروا "من أن الوكالة تقف على حافة الهاوية بسبب نقص التمويل الحاد الذي تعاني منه، وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لتتمكن الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها الضرورية للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح لازارينى: عندما كنت هنا في الماضي، كان الناس يملؤهم الأمل برغم صعوبة الوضع. ما ألاحظه حاليا، بعد عودتي بعد 30 عاما، هو الإحباط واليأس وفقدان الأمل الذي ينتاب الناس، لأول مرة في تاريخ الوكالة لا يوجد لدينا المال الكافي لتغطية المصروفات من اليوم وحتى نهاية العام. سأدعو إلى عقد مؤتمر دولي العام المقبل لمعالجة ذلك الوضع".

وتابع لازارينى: أن الأونروا ستستمر في دعم اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي، مشيراً إلى أن الازمة تأتي في ظل وجود آلاف الموظفين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا مضيفا "الوضع سيء ونحن على وشك الانهيار، في وقت تتزايد فيه جائحة كوفيد-19 بصورة مستمرة".

وعبر لازارينى عن أمله في أن تنجح الجهود التي تبذلها الأونروا من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والنداء الذي تم إطلاقه، وأن يتم تجاوز الأزمة والحصول على الدعم الكافي لمواصلة الخدمات الأساسية:

وأضاف: "نحن على حافة الهاوية، ولكنني مؤمن بإمكانية تجنب السقوط في حال إظهار المجتمع الدولي تضامنا فوريا. وقد أظهر المجتمع الدولي، خلال الأعوام القليلة الماضية، قدرا كبيرا من التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، من الأهمية بمكان إظهار نفس القدر من التضامن خلال عام 2020".

وقال: "سأدعو إلى مؤتمر دولي العام القادم، بالشراكة مع السويد والأردن، للحديث عن مستقبل استراتيجيات الأونروا، لتتواءم مع سقف توقعات اللاجئين".

وفي حديثه خلال المؤتمر تحدث عن الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية والتي زادت من الأعباء المالية على الأونروا، وزيادة حاجة اللاجئين للدعم والمساندة.