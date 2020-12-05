شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الشفافية البحرينية تراقب انتخابات مجلس الأمة الكويتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الجمعية البحرينية للشفافية ممثلة بالدكتور حسين الربيعي في مشاهدة الانتخابات الكويتية التي تعقد اليوم ضمن فريق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات. وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، يضم الفريق مندوبين من تونس، العراق ولبنان. بدعم وتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية. والتقى الفريق بالمسئولين على تسيير الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية ووزير العدل والشئون الإسلامية الكويتي والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ومجموعة من المرشحين من الجنسين. وناقشوا مختلف القضايا المتعلقة بالأجواء الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠.

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