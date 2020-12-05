شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن تضاعف إيرادات نوفمبر إلى 750 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي، قد تضاعفت إلى نحو سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا بأكثر من مائتين في المائة عن شهر أكتوبر.

وأفادت المؤسسة في بيان لها بأن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي، قد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة تقدر بنحو سبعة وثلاثين ونصف المليون دولار.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بتفاصيل إيراداتها إن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة.