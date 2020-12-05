شكرا لقرائتكم خبر عن «غوث للإنقاذ» يعلن العثور على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، أنه تمكن من العثور على 3 مفقودين، بعد أن علقوا في الرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

وأوضح فريق غوث أنه تلقى طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، حيث تم الانطلاق فجر اليوم في رحلة البحث عن المفقودين عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال.

وأضاف أنه تم العثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، حيث قدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم، فيما تبقى المفقود الرابع ويواصل الفريق البحث عنه.