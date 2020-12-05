الجيش الليبي يرصد تحرك "سفن حربية تركية" في خليج سرت

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وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت صباح اليوم السبت، عن رصد سفن حربية تركية في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي، وسط تكهنات بأن وجهتها مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
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