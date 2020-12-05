مصر... إحالة "طفل المرور" إلى الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

وثبث تعاطي الطفل وأصدقائه للمخدرات في تقرير الطب الشرعي، بعد إجرائهم التحاليل الخاصة، وذلك بأمر من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحسب صحيفة "القاهرة 24".

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وكان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة قرر في وقت سابق، تجديد إيداع "طفل المرور" صاحب فيديو التنمر، 15 يوما داخل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وكان التقرير المبدئي للطب الشرعي في مصر أظهر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن الطفل نجل القاضي وأصدقاءه الذين تنمروا على رجال الشرطة والمارة، يتعاطون المخدرات.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر مطلعة على تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور"، قولها إنّ "تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينات من المتهمين بشأن تعاطيهم للمخدرات من عدمه، أثبت إيجابية التحاليل لطفل المرور و3 من أصدقائه".

وأضافت المصادر أن "المتهمين ثبت أنهم يتعاطون مخدر الحشيش"، موضحة أن المتهمين الخمسة تم عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناء على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات.

ووجهت النيابة للطفل وأصدقائه تهمة تعاطي المخدرات.

وكان والد الطفل، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، تقدم باعتذار رسمي إلى جموع الشعب المصري ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله، لكن توالي الفيديوهات الكاشفة لسلوكيات الطفل أثارت الغضب ضده مجددا.

وفي بيان رسمي، قال أبو المجد، إنه يعتذر للشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجله، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الطفل نجل القاضي بعد تداول فيديو له مع عدد من أصدقائه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في واقعة التنمر على رجال الشرطة، تنمر فيه على أشخاص آخرين.