سلطنة عمان تكشف احتمال قيام واشنطن بوضع "أنصار الله" على قائمة الإرهاب

وبحسب "رويترز"، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت أن:
© AP Photo / Amr Nabil
جاء ذلك أمام قمة البحرين ردا على سؤال حول ما إذا كان دافيد شنكر قد أثار هذا التصنيف خلال زيارة إلى مسقط.
وأضاف الوزير العماني "لا أعتقد أن هناك حلًا يقوم على تصنيف أو حصار لاعب رئيسي واحد في ذلك الصراع وعدم جلبهم إلى طاولة المفاوضات".
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