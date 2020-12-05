القوات العراقية تستولي على حمولة مهربة... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكن أبطال الفوج الثالث لواء المشاة الثاني والسبعين في الفرقة الخامسة عشرة من نصب كمين للمهربين بإشراف قائد الفرقة العميد الركن كامل صالح محمد وآمر الفوج، حيث تم تطويق مكان المهربين ليلا في وديان وتلال جنوب قرية دربكة الوعرة والاستيلاء على الحمولة المهربة مايقارب 60 كارتون سكائر".

وأكد قائد الفرقة بأن تكون فرقة المشاة الخامسة عشرة العين الساهرة لحماية الحدود العراقية والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.

وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب مواد مختلفة، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عمليات التهريب والبيع في المحافظات الحدودية.