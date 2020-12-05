شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى: تقارير إيجابية حول المشاركة بالعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، عن سعادته فيما رصده خلال تفقده سير العملية الانتخابية والمشاركة فيها، شاكرا الجهات الحكومية على الجهود المبذولة. وفق القبس.

وبين "الخالد" في تصريح على هامش مشاركته في العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة، أن التقارير التي وصلته تدعو إلى السعادة بشأن المشاركة في العملية الانتخابية واختيار النواب الجدد لاستكمال المسيرة الطويلة.

وتمنى أن يتم الانتهاء لليوم الانتخابي بالفرحة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والابتعاد عن التجمع وتجاوز أي خسائر مع الحفاظ على الصحة العامة للبلاد. ودعا إلى الالتزام بعدم التجمع بعد صدور النتائج والقيام بمظاهر الاحتفال والاكفتاء بالإتصال حفاظا والتزام بالاشتراطات الصحية.

ومن جانبها، كانت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، قد نشرت تقريرا قالت فيه إن الشعب الكويتي، يحظى اليوم بفرصة جديدة للقيام بأمر نادر في المنطقة، وهو انتخاب نواب لهم رأي حقيقي وفعال في كيفية إدارة بلادهم. وفق ما نقلت "القبس" .

وبحسب الوكالة، فإن انتخابات مجلس الأمة 2020، تأتي في لحظة حاسمة بالنسبة للاقتصاد، الذي يعاني بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، التي أثرت على كافة مناحي الحياة، إلا أنها أكدت أن جهود إنقاذ الاقتصاد تنتظر سن تشريعاً يحدد أفضل السبل للمضي في هذا الاتجاه. ولفتت الوكالة إلى أن الأزمة المالية في البلاد كانت عرضاً جانبياً في الحملات الانتخابية، حيث تعهد المرشحون بحماية الرواتب وشطب القروض، على الرغم من تحذيرات بأن وزارة المالية تعاني نقصاً في السيولة، مع إصرار مجلس الأمة على حظر خطط الاقتراض من الخارج.