وفاة معتمد اللاجئين بالسودان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى معتمد اللاجئين بالسودان المهندس عبد الله سليمان حامد، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونعى وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس، وقيادات الوزارة، في بيان، معتمد اللاجئين، منوها بخبراته الثرية في هذا المجال، إذ بذل كل الجهود في الفترة الزمنية القليلة التي تولي فيها إدارة معتمدية اللاجئين. وقال وزير الداخلية السوداني، إن الفقيد عمل على توظيف كل خبراته المكتسبة في تقييم وتطوير الأداء في معتمدية اللاجئين.

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